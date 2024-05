Roma in campo in vista della Juventus: tridente offensivo verso la conferma, torna N’Dicka

Archiviata la pesante sconfitta di Europa League contro il Bayer Leverkusen, che ha compromesso la strada verso la finale di Dublino, la Roma è pronta a rituffarsi a capofitto sul campionato, dove c’è da conquistare un posto nella prossima Champions League. La stanchezza comincia a farsi sentire ma De Rossi ha chiesto alla sua squadra un ultimo sforzo per arrivare fino in fondo. Per avere maggiori informazioni sulla formazione si dovrà attendere la rifinitura di domenica, decisiva per valutare le condizioni di alcuni calciatori, apparsi in affanno nel match di Coppa. Il tecnico ha sottolineato però come “non giocheranno gli stessi 11 scesi in campo giovedì”, a cominciare dalla difesa dove, davanti a Svilar, dovrebbe tornare N’Dicka al fianco di Mancini; qualche cambio potrebbe arrivare anche sulle corsie esterne, dove agiranno Celik a destra, al posto di Karsdorp, e Angelino a sinistra, per dare modo a Spinazzola di ricaricare le batterie. A centrocampo confermato il terzetto composto da Cristante, Paredes e Pellegrini, ma il dubbio principale riguarda l’attacco: contro i tedeschi nessuna delle tre punte ha brillato particolarmente, ma la sensazione è che contro i bianconeri possa toccare nuovamente a Lukaku, con El Shaarawy e Dybala a completare il pacchetto offensivo.