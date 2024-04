Roma, i tifosi lanciano la colletta: “La multa di Mancini la paghiamo noi”

I tifosi della Roma sono con Gianluca Mancini. Molti supporter giallorossi si sono proposti di pagare la multa di 5000 euro comminata dal Giudice Sportivo al calciatore della Roma. “Si invitano i tifosi romanisti che si rispecchiano in quello che ha fatto Mancini a versare un’offerta libera per arrivare all’importo di cui sopra per pagargli la multa. Qualora il nostro Mancio non voglia o non possa ricevere l’importo che raccoglieremo, l’intera somma verrà data in beneficenza, come già fatto in passato per le mascherine con il logo ASR. Naturalmente vi terrò personalmente aggiornati sull’andamento e sull’esito della raccolta“, le parole del creatore dell’iniziativa.