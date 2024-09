Roma, i giocatori salutano De Rossi. Pellegrini: “Un punto di riferimento”. Paredes: “Sempre grato”

Lo spogliatoio della Roma saluta Daniele De Rossi, allenatore e bandiera giallorossa, esonerato quest’oggi dopo il pareggio esterno contro il Genoa. “Prima da compagno e poi da allenatore – ha scritto El Shaarawy su Instagram -, mi hai confermato quello che ho sempre pensato di te: un signore del calcio, sei stato un punto di riferimento non solo a livello tecnico ma soprattutto per il tuo carisma e il tuo essere leader all’interno dello spogliatoio, sicuramente non è il finale che ci aspettavamo per quello che sei e per cosa rappresenti per questa città ma quello che ci hai dato anche se per poco tempo non lo dimenticheremo, non posso che augurarti il meglio per il tuo futuro perché te lo meriti, Grazie per tutto quello che hai fatto, ti voglio bene Dani”.

Toccante il messaggio del capitano Lorenzo Pellegrini: “Grazie per tutto quello che sei sempre stato con me… un punto di riferimento da quando ero piccolo, un compagno e amico, un capitano, un mister. Ti auguro il meglio perché te lo meriti come Uomo e come Professionista e sono sicuro che raggiungerai tutto quello che vorrai. In bocca al lupo Mister. Ti voglio bene Daniele”. “Grazie mister per questi mesi vissuti insieme e per tutto quello che ci hai dato”, ha scritto Bryan Cristante, mentre Gianluca Mancini ha aggiunto: “Grazie di tutto, mister. È stato un piacere e un onore lavorare insieme in questi mesi!”.

Belle parole anche da Angelino: “Grazie mille per tutto, mister! Sono arrivato in questo grande club grazie a te e te ne sarò sempre grato. Auguro tutto il meglio a te, alla tua famiglia e al tuo staff! Magari le nostre strade si incroceranno di nuovo”. Poi è il turno di Leandro Paredes: “Ti sarò sempre grato per tutto quello che hai fatto per me e per la tua ROMA. A presto mister”. “Grazie per aver cambiato la mia vita, sarò per sempre grato“, ha scritto Mile Svilar che sotto la gestione De Rossi ha conquistato il posto da titolare in porta.