Roma-Hellas Verona oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Roma ed Hellas Verona, valevole per la ventunesima giornata di Serie A 2023/2024. Grande fermento all’Olimpico per la prima in panchina dell’ex capitano giallorosso Daniele De Rossi. Dopo l’esonero di Josè Mourinho, la squadra della Capitale torna in campo pronta a iniziare un nuovo capitolo, alla ricerca di punti in quella che è una complicata lotta per i posti in Europa. Di fronte un Hellas che nonostante i problemi societari e le tante cessioni sul mercato non molla ed è reduce da una vittoria contro l’Empoli. La sfida è in programma oggi, sabato 20 gennaio, alle ore 18:00. Diretta sulla piattaforma Dazn e tramite il canale Zona Dazn (previo attivazione) su Sky.