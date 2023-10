Roma-Frosinone oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Roma e Frosinone, valevole per la settima giornata di Serie A 2023/2024. Vincere non è un obiettivo bensì un imperativo per i giallorossi, reduci dalla sonora sconfitta di Genova e chiamati a riscattarsi, anche per allontanarsi dal 16° posto. Guai però a sottovalutare il Frosinone, capace di fermare anche la Fiorentina e determinato a stupire ancora. La sfida è in programma oggi, domenica 1 ottobre alle ore 20:45 all’Olimpico. Diretta sulla piattaforma Dazn e tramite il canale Zona Dazn (previo attivazione) su Sky.