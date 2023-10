Roma-Frosinone 2-0, Lukaku: “Ottima partita, dobbiamo continuare così”

“Abbiamo parlato in questi giorni tra di noi e con il mister. Era importante vincere: abbiamo fatto una bella partita e abbiamo dato tutto. Non abbiamo preso gol, ora dobbiamo continuare così”. Lo ha detto l’attaccante della Roma, Romelu Lukaku, dopo la vittoria per 2-0 sul Frosinone. Il bomber belga ha sbloccato il risultato: “Cerco di fare il meglio per la Roma e devo ringraziare i compagni – ha detto ai microfoni di Dazn -. La squadra è più importante del singolo: siamo in una situazione difficile ma la stagione è ancora lunga”. Infine, su Dybala: “Ho sempre avuto un buon rapporto con ogni attaccante con cui ho giocato. Paulo ha grandi qualità”.