Esame Torino prima del Feyenoord, come un anno fa. Dubbio attacco per Mourinho: Dybala falso nove?

Tempo di scelte difficili e forse impopolari per Josè Mourinho che contro il Torino deve lasciare fuori almeno due dei suoi big. Wijnaldum scalpita dopo il gol e un rigore guadagnato contro la Sampdoria, Dybala è Dybala, Pellegrini non sta vivendo la sua miglior stagione, proprio come Abraham, mentre Belotti è a quota zero gol in campionato al secondo incrocio contro il suo passato. Senza dimenticare El Shaarawy e Solbakken, protagonisti dello splendido gol del 3-0 con i blucerchiati. Non si tocca invece Nemanja Matic, uno degli uomini più in forma del momento giallorosso. La Roma ha vinto quattro delle ultime sei trasferte col Torino in Serie A e l’ultima, proprio come questa, arrivò prima del confronto europeo contro il Feyenoord. L’anno scorso il match contro i granata precedette la finale vinta di Tirana in Conference. Questa partita, decisiva per restare in corsa Champions, si presenta prima della gara di andata ai quarti di finale di Europa League contro la squadra di Rotterdam. Anche stavolta Mourinho non farà calcoli legati al turn over e seguirà il suo mantra: la partita più importante è sempre la prossima. Del resto il dubbio non sta nel capire se lo Special One darà spazio ai migliori, ma sta nel capire, appunto, chi sono i migliori in questo momento storico della Roma. Wijnaldum sta scalando i piani e potrebbe prendere il posto di un intoccabile. Difficile che Mourinho rinunci a Pellegrini, da sempre pupillo del tecnico, ma non si esclude una sorpresa in attacco con Dybala falso nove e l’olandese tra le linee con il capitano. L’argentino potrebbe diventare il secondo giocatore della Roma, dopo Salah, a collezionare più di 10 gol e più di cinque assist nel singolo campionato d’esordio in giallorosso. Tutte ipotesi alla vigilia di una sfida che in ogni caso rimodellerà le gerarchie del momento in casa giallorossa. L’alternativa è il modulo classico con il centravanti di ruolo e anche qui il ballottaggio è aperto. Abraham o Belotti? Nessuno dei due sta vivendo una stagione memorabile e il Gallo è ancora a secco di gol in campionato. All’Olimpico granata sono attesi fischi per l’ex capitano, passato a parametro zero in giallorosso e reduce da un brutto rigore calciato in fretta e furia nel match di andata. Per il resto pochi dubbi per Mourinho che ritrova ben quattro squalificati: Ibanez, Mancini, Cristante e Kumbulla. Solo l’albanese non sarà titolare in un 11 chiamato al tour de force.