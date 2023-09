Roma-Empoli, Renato Sanches: “Felice per il gol e la vittoria, spero che gli infortuni siano alle spalle”

“Per me è un momento speciale, venivo da un infortunio e non è mai facile. Sono felice per il gol e la prima vittoria“. Lo ha detto il centrocampista della Roma, Renato Sanches dopo la vittoria per 7-0 sull’Empoli e la sua prima rete in giallorosso. Sui problemi fisici: “È qualcosa che non posso controllare. Spero che gli infortuni siano alle spalle, amo giocare a calcio, sono un professionista e voglio fare del mio meglio per aiutare la squadra e per avere la miglior forma possibile“, ha detto a Dazn.