Roma, emergenza in attacco: con Udinese El Shaarawy e Belotti

Il presente dice Udinese , da affrontare in emergenza in una sfida fondamentale per la corsa Champions , ma la mente è già proiettata alla sfida contro il Feyenoord nella quale la Roma si giocherà l’accesso alla semifinale di Europa League provando la rimonta nel proprio stadio ancora una volta sold out. Prima, però, c’è da giocarsi le proprie chance contro la squadra di Sottil che farà visita all’Olimpico nel posticipo domenicale del 30° turno di Serie A cercando di sfruttare l’emergenza della squadra giallorossa. Mourinho, infatti, deve fare i conti con le assenze in attacco, che costringeranno Pellegrini agli straordinari affiancando El Shaarawy e Belotti in avanti, e un turnover ragionato con il portoghese che dovrebbe concedere un turno di riposo a Spinazzola e Matic, con l’inserimento nel blocco dei titolari di Celik e Wijnaldum. Confermata, invece, la difesa con Rui Patricio in porta e il terzetto composto da Mancini, Smalling e Ibanez.

Assenti Dybala e Abraham, usciti anzitempo contro il Feyenoord ma pronti a recuperare per la sfida di ritorno contro gli olandesi: gli esami effettuati dall’argentino, infatti, hanno escluso lesioni e confermato un quadro di affaticamento sull’adduttore destro, condizione che potrebbe permettere alla Joya di essere in campo, almeno per uno spezzone, nella gara di giovedì in Europa League. Buone notizie, poi, arrivano anche dall’inglese, uscito per una lussazione alla spalla; gli esami strumentali svolti hanno dato speranza in vista del match contro il Feyenoord di poterlo avere a disposizione almeno per la panchina, pronto a subentrare in caso di necessità. La Roma, che dovrà sicuramente rinunciare a entrambi nella gara contro l’Udinese, potrebbe così riavere a disposizione i suoi due gioielli per cercare una rimonta che vorrebbe dire semifinale di Europa League.