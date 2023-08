Roma, è il giorno di Lukaku: spunta già il primo murales a Rione Monti

Roma si prepara ad abbracciare Romelu Lukaku, atteso a Ciampino alle 17:00. Ma intanto in città è già spuntato il primo murales dedicato all’ex attaccante dell’Inter, in arrivo in prestito dal Chelsea. Il ritratto di Big Rom è comparso in Via dei Capocci, rione Monti – non lontano da quello storico di Francesco Totti del 2001 – e rappresenta il belga nelle vesti di un gladiatore, con elmetto in mano, lo sfondo giallorosso e il sorriso smagliante. In basso la scritta “ROMELV”, con la v al posto della u, in stile Roma antica. Il murales è un’opera di “Anonimo74”, street artist che ha voluto rendere omaggio all’ultimo acquisto dei Friedkin, atteso, come detto questo pomeriggio a Ciampino. Dove sono attese migliaia di tifosi. Nel 2015 furono 5.000 i tifosi che assediarono Fiumicino per l’arrivo di Edin Dzeko. Una cifra simile per Josè Mourinho due anni fa, mentre Paulo Dybala arrivò a Roma solo in un secondo momento dopo aver raggiunto la squadra in Portogallo. Adesso è atteso ancora l’afflusso delle grandi occasioni per Lukaku.