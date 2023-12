Cagliari, Ranieri: “Contro l’Empoli gara difficile. Siamo pronti a soffire”

Altro giro, altro scontro diretto che vale come uno spareggio quasi nella lott aper non retrocedere. Dopo la sconfitta contro il Verona, il Cagliari è atteso dalla sfida contro l’Empoli di Andreazzoli con entrambe le squadre che si torvano dentro la corsa per la permanenza in Serie A. In conferenza stampa sono arrivate le parole di Claudio Ranieri.

Queste le sue parole: “Sarà una partita delicatissima per noi e per loro, dobbiamo sfruttare lo stadio e la spinta dei tifosi. Non è che davanti ai tifosi la squadra ha dato qualcosa in più, è che quando dico che è uno spettacolo vederli allenare non dico bugie. Vanno a mille all’ora: dobbiamo continuare su questa strada, senza prendere gol. A Verona è successo tutto negli stessi istanti con espulsione, punizione e gol. Ma dovevamo segnare prima. La seconda ammonizione era giusta, la prima non sono andato a riguardarla: pensiamo al futuro. Il procuratore di Nandez fa il lavoro che deve fare, io posso garantire che è concentrato sul campo e dà sempre tutto in ogni allenamento. Sul mercato la società ha gli occhi aperti per capire se poter migliorare la rosa, ma penso all’Empoli. Vedremo la classifica. Guardiamo una partita alla volta, con grande determinazione e sofferenza. Ci sarà da soffrire però siamo pronti: ci alleneremo anche a Capodanno, andare avanti in Coppa sarebbe simpatico“.