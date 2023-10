Roma, Dybala punta il Lecce. Smalling ancora in dubbio

La sconfitta di misura con l’Inter è ormai alle spalle. La Roma di Josè Mourinho, ancora una volta polemico nei confronti della Lega per l’orario in cui si è giocata la sfida ai nerazzurri, ha ritrovato il gruppo per la classica seduta di scarico: in campo chi non ha giocato contro la squadra di Inzaghi, lavoro di scarico per i titolari. Lo Special One, però, spera di iniziare a recuperare gli infortunati, a partire da Dybala e Spinazzola. Proprio l’argentino è pronto a tornare in gruppo e contro il Lecce ci sarà. Con un motivo in più per essere felice vista la proposta di matrimonio alla sua Oriana a Fontana di Trevi, come mostrato sui profili social insieme all’anello regalatole. Rimane qualche dubbio, invece, sulla possibile presenza di Smalling e Renato Sanches mentre per Pellegrini l’appuntamento è già fissato al derby con il capitano che sta facendo di tutto per riuscire a tornare in campo il 12 novembre nella stracittadina.