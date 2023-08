Roma, Dybala: “Ho rifiutato alcune offerte, qui sto bene”

“Perché sono rimasto? Ho ricevuto e rifiutato alcune offerte, ma qui mi trovo bene. Mi hanno trattato in un modo unico. Durante le vacanze ho continuato a parlare con Mou ed entrambi volevamo dare qualcosa in più. Siamo arrivati vicini a raggiungere un obiettivo importante e ci siamo lasciati con un sapore agrodolce”. Lo ha detto Paulo Dybala, attaccante della Roma, in una lunga intervista ad As alla vigilia dell’inizio della stagione. Sugli obiettivi: “Cercheremo di migliorare in tutte le competizioni. Vogliamo dare un titolo alla nostra gente, che se lo merita. Con i rinforzi che sono arrivati e quelli che potrebbero arrivare, abbiamo una rosa molto buona”. Morata è stato un obiettivo dei giallorossi, ma la trattativa non è andata a buon fine: “Eh…io lo chiamavo ogni volta (ride). Siamo molto amici, è quasi uno di famiglia, lo conosco da tanto tempo – spiega nell’intervista -. Ovviamente non è un’opzione praticabile, ma mi sarebbe piaciuto tanto averlo qui a Roma con noi”. Dybala poi conclude parlando anche dell’espansione del calcio arabo: “Il nostro è uno sport globale e loro hanno lo stesso diritto che abbiamo noi di vedere i grandi nomi da vicino. Poi sta al singolo prendere una decisione”.