Roma, Bournemouth su Zaniolo: offerta a titolo definitivo da 35 milioni

La prima offerta ufficiale per Nicolò Zaniolo è targata Bournemouth e soddisfa la Roma. La società inglese offre l’acquisto immediato a titolo definitivo per un valore complessivo dell’operazione di circa 35 milioni di euro (bonus compresi). La Roma manterrebbe anche un 10% sulla futura rivendita ed è pronta ad accettare l’offerta. Adesso la decisione spetterà al calciatore che al momento vuole solo il Milan. Il Bournemouth è terzultimo in Premier League e cerca rinforzi per la salvezza.