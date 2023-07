Roma, Adidas nuovo sponsor tecnico: accordo triennale dalla prossima stagione

La Roma ha ufficializzato l’accordo con Adidas, che a partire dalla prossima stagione tornerà a essere lo sponsor tecnico del club giallorosso per la prima volta dall’inizio degli anni ’90. L’accordo, di durata triennale ma con possibilità di essere ulteriormente esteso, vedrà il brand tedesco impegnato a vestire anche le squadre giovanili, le femminili e il team degli E-Sports. Nei prossimi giorni a tal proposito ci sarà sui social e online il lancio della nuova prima maglia del club. A livello di cifre al momento non è trapelato un dato ufficiale, ma secondo le indiscrezioni di queste ore sarebbe comunque un accordo migliorativo per la Roma rispetto a quando percepito negli ultimi due anni di collaborazione con New Balance.