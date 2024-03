Roma, a Trigoria lavoro di scarico: out Kristensen e Karsdorp

La Roma di Daniele De Rossi vince e convince. I quattro gol rifilati a domicilio al Monza hanno lasciato in dote la terza vittoria consecutiva in campionato e la consapevolezza, sempre maggiore, di poter lottare fino alla fine per un posto nella prossima Champions League. Ma prima di rituffarsi nuovamente sul campionato, i giallorossi dovranno superare il complicatissimo doppio confronto, valido per gli ottavi di finale di Europa League, contro il Brighton di Roberto De Zerbi, in programma giovedì 7 marzo alle ore 18:45. A Trigoria consueta seduta post partita: scarico per chi è sceso in campo, mentre tutti gli altri a faticare. Assente Kristensen, che contro i brianzoli è uscito anzitempo a causa di un problema al flessore della coscia sinistra; nelle prossime ore svolgerà gli esami strumentali. Fuori anche Karsdorp che non è ancora al meglio, ma punta a tornare tra i convocati per la sfida agli inglesi.