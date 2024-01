Rinnovo Lautaro Martinez, l’agente: “Ci sono ancora divergenze”

Grande attesa per il rinnovo di Lautaro Martinez, centravanti dell’Inter in scadenza nel 2026. L’attaccante argentino ieri ha ammesso che “manca qualcosina, io sono contento e penso solo al campo e al rientro. Sono tranquillo, ho parlato con procuratore e famiglia. Manca poco”. Insomma, la fiducia è al massimo. Nella giornata di oggi il giornalista argentino di TyC Sports, Cesar Luis Merlo ha riportato alcune dichiarazioni dell’agente di Lautaro, Alejandro Camano, più cauto del suo assistito: “Ci sono ancora delle divergenze nella trattativa con l’Inter. Al momento non è stato ancora raggiunto l’accordo, però c’è dialogo”, le parole del procuratore.