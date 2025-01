Una rimonta storica in un derby in finale. Il Milan fa l’impresa, batte in rimonta da 0-2 a 3-2 l’Inter e vince l’ottava Supercoppa Italiana della sua storia, agganciando proprio i nerazzurri nell’albo d’oro. A Riyadh Sergio Conceicao vince il suo primo trofeo italiano da allenatore nella sua seconda partita in rossonero. E lo fa per giunta nel match più atteso, che dopo 47 minuti sembrava indirizzato sul 2-0 a favore dell’Inter con le reti di Lautaro e Taremi. A firmare i gol della rimonta sono Theo Hernandez, Pulisic e Abraham con quest’ultimo che realizza la rete decisiva nel recupero. Sfuma così il sogno dell’Inter di vincere il trofeo per la quarta edizione consecutiva. Un’impresa mai riuscita a nessuna squadra italiana: il record resta un tabù.

IL RACCONTO DELLA FINALE

Regna l’equilibrio nel primo tempo. Due i grandi assenti: Thuram e Leao, entrambi in panchina. L’Inter si affida a Taremi in coppia con Lautaro, mentre il Milan risponde con Jimenez, Reijnders e Pulisic a supporto di Morata. La prima parata della partita la effettua Maignan al 23′ con un bell’intervento sul sinistro violento di Dimarco. Al 35′ l’Inter perde un altro big: Hakan Calhanoglu chiede il cambio per un affaticamento all’adduttore destro e Inzaghi è costretto a far entrare Asllani al suo posto. Nel recupero, quando lo 0-0 sembra destinato ad accompagnare le due squadre negli spogliatoi, l’Inter la sblocca. E lo fa con l’uomo più atteso, Lautaro Martinez, autore fino ad oggi di appena sette reti stagionali: il Toro sterza sul sinistro in area e fulmina Maignan con un mancino sul primo palo.

All’intervallo Conceicao non fa sostituzioni e al 47′ il Milan subisce il 2-0: De Vrij verticalizza in profondità per Taremi che aggancia e batte un immobile Maignan. La reazione del tecnico rossonero è immediata: fuori Jimenez, dentro Leao. L’esterno portoghese è subito decisivo perché è lui a guadagnare il calcio di punizione dal limite che riapre la partita: a prendersi l’incarico del tiro è Theo Hernandez che sceglie di calciare forte sul palo di Sommer e accorcia le distanze. Al 62′ Milan ad un passo dal 2-2: Leao semina il panico sulla sinistra e serve un rigore in movimento a Reijnders, che in spaccata calcia a botta sicura trovando il salvataggio col viso di Bastoni. Due minuti dopo altra chance: stavolta è Morata ad avere la palla del pareggio, ma sul suo colpo di testa Sommer dice no con un grande intervento in tuffo.

I ritmi si alzano: Carlos Augusto colpisce il palo di testa, poi la palla rimbalza sulla riga prima di essere bloccata da Maignan. Sul ribaltamento di fronte Barella stende Leao all’imbocco dell’area di rigore: Reijnders calcia di seconda intenzione, ma il suo tiro si infrange sulla barriera. Appuntamento col pareggio rimandato all’80’: su cross dalla sinistra di Theo Hernandez, Pulisic anticipa Bastoni, controlla e incrocia col mancino in rete. All’87’ è Maignan a salvare il risultato murando Dumfries sul tiro a botta sicura. Un intervento che vale doppio. Perché nel recupero il Milan completa la rimonta prima dei rigori: Leao brucia Bisseck e serve ad Abraham la palla da appoggiare in rete. Finisce così. Col trionfo rossonero in una partita storica.

LE PAGELLE

MIGLIORE IN CAMPO – Rafa Leao 7.5. Entra sullo 0-2 e cambia la partita. Guizzi, lampi, un pericolo costante e infine l’assist finale che vale il 3-2 definitivo. Non solo: è lui a conquistare la punizione che permette a Theo Hernandez di riaprire tutto. L’era Conceicao inizia con un trofeo e con un Leao rinato.

PEGGIORE IN CAMPO – Asllani 5. Entra male. Tra Calhanoglu e lui l’Inter perde tantissimo.

ARBITRO – Sozza 6. Dirige bene una gara difficile. Ma qualche sbavatura c’è, soprattutto nel secondo tempo.

TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer 5.5; Bisseck 5, De Vrij 6.5 (39′ st Darmian sv), Bastoni 6; Dumfries 6, Barella 6 (39′ st Frattesi sv), Calhanoglu 6 (35′ pt Asllani 5), Mkhitaryan 5.5 (20′ st Zielinski 5), Dimarco 6 (21′ st Carlos Augusto 6); Taremi 7, Martinez 7.

In panchina: Calligaris, J. Martinez; Aidoo, Alexiou, Palacios, Berenbruch, Buchanan, Arnautovic, Correa, Thuram.

Allenatore: Inzaghi 5

MILAN (4-3-3): Maignan 7; E. Royal 5.5 (42′ st Calabria sv), Tomori 6, Thiaw 6, Hernandez 7.5; Musah 6 (32′ st Abraham 7.5), Fofana 6, Reijnders 6 (32′ st Loftus-Cheek sv); Jimenez 5 (5′ st Leao 7.5), Morata 6, Pulisic 7.5.

In panchina: Sportiello, Bartesaghi, Gabbia, Pavlovic, Terracciano, Bennacer, Vos, Zeroli, Camarda, Jovic, Traorè.

Allenatore: Conceicao 7.5

ARBITRO: Sozza di Seregno 5.5

RETI: 46’pt Martinez, 2′ st Taremi, 7′ st Hernandez, 35′ st Pulisic, 48’st Abraham.

NOTE: cielo sereno, campo in discrete condizioni.

Ammoniti: Mkhitaryan, Dumfries, Tomori, Barella, Bastoni. Angoli 6-4. Recupero 1′ pt, 5′ +2′ st.

LE DICHIARAZIONI

SIMONE INZAGHI – “Facciamo i complimenti al Milan perché non ha mai mollato, nonostante lo 0-2. Sull’azione dell’1-2 abbiamo perso un pallone, dovevamo controllare meglio la gara. Maignan è stato bravissimo su Carlos Augusto e Dumfries. È una sconfitta dolorosa, ma questa squadra si rialzerà come ha sempre fatto in questi tre anni e mezzo dopo situazioni del genere. Ci sono 6 partite in 18 giorni e bisogna ripartire nel migliore dei modi. Quando arriva la fatica si abbassa l’intensità, come stasera. In difesa faccio un applauso ai miei ragazzi perché giocano sempre gli stessi. Sul 2-1 c’era forse un fallo su Asllani a inizio azione ma dovevamo gestirla meglio. I cambi hanno inciso. Loro hanno messo attaccanti e gente di gamba. Sul 2-1 e poi sul 2-2 abbiamo avuto occasioni, ma non siamo riusciti a chiudere la gara. Da partite del genere si può però crescere”.