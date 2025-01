La Dakar 2025 di Carlos Sainz Senior termina dopo appena tre giorni di gara. Lo spagnolo, vincitore dell’edizione 2024, è stato costretto al ritiro al termine della tappa Marathon, Nel corso della seconda giornata, il Ford Raptor di Sainz si è ribaltata, causando un importante danno al roll-cage. Nel corso della prova, il pilota è stato costretto a fermarsi ben sette volte, vedendo le sue possibilità di vittoria sfumare. La tappa di quarantotto ore, con partenza e arrivo a Bisha, lo ha visto tagliare il traguardo con oltre un’ora e mezza di ritardo sul vincitore Al Rajhi. Poche ore più tardi, è arrivata l’ufficialità: la vettura dello spagnolo non potrà prendere parte al resto della competizione per motivi di sicurezza.

Dakar 2025 – La classifica auto

Sainz si era presentato in Arabia Saudita come uno tra i principali favoriti, avendo collezionato quattro successi nel rally raid più celebre del mondo. La sua partecipazione si è rivelata sfortunata, con altri piloti che sono emersi. Dopo tre giorni di gara, lo scudiero Toyota Lategan è in testa, davanti al saudita Al Rajhi. Terzo posto invece per Al-Attiyah su Dacia.

1 H. LATEGAN/B. CUMMINGS – (TOYOTA GAZOO RACING) 15:40:30

2 Y. AL RAJHI/T. GOTTSCHALK – (OVERDRIVE RACING) + 04:45

3. N. AL-ATTIYAH/E. BOULANGER – (THE DACIA SANDRIDERS) + 11:14

4 T. PRICE/S. SUNDERLAND – (OVERDRIVE RACING) + 11:44

5 M. EKSTRÖM/E. BERGKVIST – (FORD M-SPORT) + 13:16

6 S. LOEB/F. LURQUIN – (THE DACIA SANDRIDERS) + 18:56

7 L. MORAES/A. MONLEON – (TOYOTA GAZOO RACING) + 20:57

8 M. SERRADORI/L. MINAUDIER – (CENTURY RACING FACTORY TEAM) + 22:45

9 M. GUTHRIE/K. WALCH – (FORD M-SPORT) + 23:33

10 J. YACOPINI/D. OLIVERAS – (OVERDRIVE RACING) + 23:57

