Ricorso definanziamento Franchi, il Tar fissa una nuova udienza per il 26 settembre

Il Tar ha fissato al 26 settembre una nuova udienza sul ricorso contro il ‘definanziamento’ della riqualificazione dello stadio Franchi di Firenze. Lo ha annunciato il Comune di Firenze. Intanto, oggi “il presidente del Tar del Lazio, in Camera di Consiglio, ha deciso di tenere l’udienza, nonostante la richiesta di posticipo avanzata dall’avvocatura di Stato”, ha scritto ancora l’Amministrazione municipale del capoluogo toscano. “Il presidente ha sottolineato in primis la rilevanza della questione e ha, sentite le parti, fissato la nuova Camera di Consiglio per la decisione sull’accesso agli atti al 26 settembre, dove presumibilmente non si potrà discutere nel merito. Riconoscendo comunque l’importanza di un merito a breve per la decisione sul ricorso, ha già fissato anche un’altra udienza, se necessaria, per il 14 novembre, dove dovrà definirsi in tutti i modi il merito”, ha scritto ancora il Comune. “Inoltre, il Tar ha invitato le parti all’esibizione di tutta la documentazione e dei provvedimenti che venissero eventualmente adottati per evitare ulteriori dilazioni”, ha spiegato infine l’Amministrazione municipale del capoluogo toscano.