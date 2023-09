Restyling Franchi, Giani: “Con 130 milioni concentriamoci sulle cose che veramente contano”

Continua a tenere banco il tema del restyling dello stadio Artemio Franchi di Firenze. A prendere la parola, ai microfoni di Radio Bruno, è il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani: “Se invece che su 200 milioni si può contare su 130 milioni io prenderei un architetto, e gli direi di fare le cose che veramente contano, ovvero la copertura e un po’ di spazi nei sotto tribuna che consentano attività sociali e di aggregazione”. Poi aggiunge: “Con 130 milioni le cose le puoi fare, abbandonerei tutte le ambizioni di rimettere in discussione il quartiere, di fare alberghi, centri di riferimento, sottopassi, e mi concentrerei su quelle cose, manderei avanti quel progetto”, ha spiegato Giani, secondo cui “davanti ai progetti fantasmagorici, bellissimi, che con il concorso di progettazione venivano fuori, noi non ci siamo, perché la Fiorentina sulla partita riguardante il vecchio stadio, per la mentalità americana che Commisso ha, non vuole esserci, quindi dobbiamo fare con le risorse pubbliche”.