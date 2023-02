Reja esalta il Napoli: “In Serie A mai nessuno a questi livelli, può arrivare in semifinale di Champions”

L’ex allenatore del Napoli, Edy Reja, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Il Mattino’, ha elogiato la stagione che sta disputando la formazione guidata da Luciano Spalletti: “Questa squadra ha qualcosa di davvero incredibile, in Serie A non si è mai vista una cosa del genere con un club primo in classifica con 18 punti di vantaggio sulla seconda. Il Napoli è la squadra migliore della storia del calcio italiano, nessuna è mai stata a questi livelli. Ha insegnato calcio su qualsiasi campo, compresi quelli in Europa. Domina fuori casa come faceva il Milan di Arrigo Sacchi. Secondo me può arrivare almeno fino alle semifinali di Champions League e poi si vedrà in base ai sorteggi, dato che ci sono squadre come Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco”.