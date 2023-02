Barcellona, infortunio muscolare per Lewandowski: salta la Copa del Rey contro il Real Madrid

Si è conclusa una settimana da incubo per il Barcellona, che è stato eliminato dall’Europa League dal Manchester United, ha poi perso in Liga con l’Almeria e deve ora fare i conti con l’infortunio di Robert Lewandowski. Il centravanti polacco ha patito un problema muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra e certamente non sarà a disposizione del match d’andata della semifinale di Copa del Rey contro il Real Madrid. La speranza di Xavi è di averlo quantomeno arruolabile per il match che potrebbe decidere le sorti del campionato il prossimo 19 marzo, sempre contro la formazione di Ancelotti.