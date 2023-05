Reilly Opelka, tennista cuore Lazio: “Romanista annaffia er bonsai”

La sua passione per il calcio e in particolare il sorprendente amore per un club italiano, la Lazio, è nota ormai da tempo, ma il tennista Reilly Opelka, poderoso statunitense fenomenale nel fondamentale del servizio, stupisce sempre per la sua goliardia sui social. In particolare, questa volta, va all’attacco così nei confronti dei rivali della Roma. Rispondendo a un utente che scrive “Daje Reilly, forza Lazio! Romanista Mac n cheese”, Opelka rincara la dose: “Annaffia er bonsai”, sempre in riferimento a un ipotetico tifoso giallorosso medio. Di seguito la foto.