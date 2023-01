Regolamento quarto posto Serie A: cosa succede se si arriva a pari punti

Dopo la lunga pausa per i Mondiali, torna la Serie A ed entra nel vivo, visto che da gennaio a maggio sarà un tour de force con tante partite ravvicinate nella strada verso la conclusione di una stagione intensa. E i verdetti, mai come quest’anno, potranno essere raggiunti soltanto all’ultima giornata, con tante squadre in lotta per lo stesso obiettivo: come per esempio, ma ci siamo ormai abituati, alla gran bagarre per il quarto posto, l’ultimo utile per entrare nella prossima Champions League, ecco allora il regolamento completo su cosa succede se si arriva a pari punti.

La domanda sorge spontanea: ci sono modifiche come accade per la lotta scudetto e per quella della retrocessione, dove da questa stagione in caso di parità di punti tra due squadre si disputerà uno spareggio? Ebbene, la risposta è no. Nulla della corsa al quarto posto è stata modificato rispetto agli anni scorsi e così ecco cosa vale in ordine (in caso di tre o più squadre coinvolte, i criteri servono a ridurre a due le contendenti o a stabilire del tutto le posizioni): i punti negli scontri diretti, la differenza reti negli scontri diretti (non vale la regola del gol in trasferta), la differenza reti generale, i gol fatti in tutto il campionato, il sorteggio.