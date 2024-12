Il campionato di Serie A sta entrando sempre più nel vivo. Ad inizio gennaio terminerà il girone d’andata anche se Inter, Atalanta, Milan e Juventus non giocheranno la diciannovesima giornata nella stessa data per via della Supercoppa che si disputerà in Arabia Saudita dal 2 al 6 gennaio, ma le partite verranno recuperate tra il 14 e il 15 gennaio. Ma quando verranno rilasciati anticipi e posticipi delle prossime partite? Andiamo a fare il punto della situazione.

ANTICIPI E POSTICIPI

Al momento la Lega di Serie A ha reso note date ed orari delle partite sino alla ventesima giornata (ovvero sino al 13 gennaio) con anche i recuperi Como-Milan, Atalanta-Juventus e Inter-Bologna che si giocheranno rispettivamente tra il 14 e il 15 gennaio. Quindi i tifosi, sino a quella data, hanno tutto il calendario a disposizione per organizzare trasferte e prenotare aerei, treni, biglietti ed hotel. Per quel che concerne dalla ventunesima giornata in poi bisognerà attendere ancora qualche giorno: lunedì 23 dicembre. E’ quella la data cerchiata in rosso. A due giorni dal Natale la Lega di Serie A diramerà la programmazione completa delle giornate che vanno dalla ventunesima alla ventitreesima, quindi tre. Di fatto sino ai primi di febbraio.

Bisogna aspettare ancora un po’ di giorni perché sino al 19 dicembre si giocano gli ottavi di Coppa Italia. E tutto è legato a doppio filo visto che poi il 5 febbraio si giocheranno due quarti di finale. Ragion per cui gli orari del campionato si dovranno poi intersecare con la programmazione dei quarti di finale della Coppa Italia. E non si potrà andare più in là con la programmazione delle partite perché a metà febbraio cominciano anche i playoff di Champions League, Europa League e Conference League. Quindi per conoscere gli orari e le date delle partite dalla ventiquattresima giornata in poi toccherà aspettare la fine della prima fase delle tre competizioni europee, ovvero a fine gennaio.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SUPERCOPPA

Giovedì 2 gennaio ore 20:00 – Inter-Atalanta (Canale 5)

Venerdì 3 gennaio ore 20:00 – Juventus-Milan (Canale 5)

Lunedì 6 gennaio ore 20:00 – Finale (Canale 5)

LA PROGRAMMAZIONE DELLA VENTESIMA GIORNATA

Venerdì 10 gennaio ore 20:45 – Lazio-Como (DAZN)

Sabato 11 gennaio ore 15:00 – Empoli-Lecce (DAZN)

Sabato 11 gennaio ore 15:00 – Udinese-Atalanta (DAZN)

Sabato 11 gennaio ore 18:00 – Torino-Juventus (DAZN)

Sabato 11 gennaio ore 20:45 – Milan-Cagliari (DAZN E SKY)

Domenica 12 gennaio ore 12:30 – Genoa-Parma (DAZN)

Domenica 12 gennaio ore 15:00 – Venezia-Inter (DAZN)

Domenica 12 gennaio ore 18:00 – Bologna-Roma (DAZN E SKY)

Domenica 12 gennaio ore 20:45 – Napoli-Hellas Verona (DAZN)

Lunedì 13 gennaio ore 20:45 – Monza-Fiorentina (DAZN E SKY)

PROGRAMMA RECUPERI DICIANNOVESIMA GIORNATA

Martedì 14 gennaio ore 18:30 – Como-Milan (DAZN E SKY)

Martedì 14 gennaio ore 20:45 – Atalanta-Juventus (DAZN E SKY)

Mercoledì 15 gennaio ore 20:45 – Inter-Bologna (DAZN)

PROGRAMMAZIONE ORARI PROSSIME GIORNATE

Lunedì 23 dicembre la Lega di Serie A rilascerà le date e gli orari che vanno dalla ventunesima alla ventitreesima giornata del massimo campionato italiano.