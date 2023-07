Psg, dalla Francia: “Mbappè dice no alla maxi offerta saudita. Al Hilal su Osimhen”

Nella lista di chi dice no, c’è anche Kylian Mbappé. Secondo L’Equipe, il fuoriclasse del Psg avrebbe detto no alla proposta dell’Al Hilal, club saudita pronto a sborsare 300 milioni per il cartellino del giocatore francese, che avrebbe ricevuto un biennale da 400 milioni di euro. Niente da fare, Mbappè ha detto no e a nulla è servito il viaggio a Parigi di alcuni emissari della società saudita. Il club si consola con l’arrivo di Malcon dallo Zenit San Pietroburgo per una cifra vicina ai 60 milioni di euro. Il futuro di Mbappè, dopo l’esclusione dalla tournée è tutto da scrivere. Senza rinnovo, il Psg punta a cederlo, ma allo stesso tempo Mbappè ha rifiutato la prima, vera offerta arrivata. Aspettando la Premier League, l’ipotesi di una stagione in panchina per il fuoriclasse non è da escludere. E intanto, sempre secondo l’Equipe, l’Al Hilal prepara l’alternativa a Mbappè: Victor Osimhen, centravanti del Napoli campione d’Italia.