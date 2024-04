Prosecuzione Udinese-Roma, da Llorente agli otto cambi per De Rossi: ecco cosa dice il regolamento

E’ successo soltanto sette volte con questa in Serie A, ben cinque hanno coinvolto la Roma: si è giocata questa sera la prosecuzione del match interrotto undici giorni fa contro l’Udinese per il malore a Ndicka e ovviamente un po’ tutti, dai calciatori agli addetti ai lavori, non erano particolarmente avvezzi a questa situazione davvero particolare e inusuale per il nostro campionato. Figurarsi i tifosi, molti di loro spiazzati per quanto visto: un match che riparte per gli ultimi minuti, 19 più recupero per la precisione, con la palla scodellata dall’arbitro Pairetto tra le mani del portiere di casa. E poi, con formazioni che potevano essere rivoluzionate rispetto a quelle del 14 aprile, ma con dei paletti: chi aveva giocato la prima porzione del match ed era stato sostituito, non può rientrare. E così, Cannavaro ha deciso di riconfermare tutti gli undici schierati da Cioffi (l’allenatore è appunto l’unica cosa che è mutata per i friulani), mentre De Rossi ha operato cinque cambi per gli ultimi 19 minuti. Ed entrambi i mister hanno sfruttato i tre cambi rimanenti in due slot diversi a disposizione, visto che nei primi 71′ di gioco erano state effettuate due sostituzioni per parte.

Da qui, per chi non ha visto la partita, il primo paradosso: se si controlla sui siti specializzati come Diretta o simili, De Rossi avrebbe effettuato otto sostituzioni. In realtà, ovviamente, cinque sono i cambi prima di scendere in campo rispetto alla prima parte del 14 aprile, altri tre quelli effettuati oggi. Tutto regolare, dunque. Così come è regolare, anche se effettivamente davvero particolare, la situazione legata a Llorente, che era sceso in campo undici giorni fa, giocando tutti i 71 minuti, poi non era stato “riconfermato” da De Rossi questa sera, per poi però essere chiamato in causa in corsa per l’infortunio di Smalling: morale della favola, Llorente sarebbe uscito e poi rientrato se si guarda su Diretta, ma semplicemente anche in questo caso tutto è regolare e lo spagnolo potrà raccontare ai nipotini di aver preso parte per due volte la stessa partita, con una pausa di alcuni minuti in mezzo.