Probabili formazioni Verona-Torino: trentaseiesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Verona-Torino, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Ancora in casa i gialloblù per provare a guadagnarsi con le unghia e con i denti la permanenza nella massima serie, questa volta l’avversaria è il sempre quadrato ma non troppo brillante Toro. Punti pesanti in palio allo stadio Bentegodi, dove la partita è programmata per le ore 15:00 di domenica 12 maggio, visibile in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Di seguito, ecco i focus sulle possibili scelte dei due allenatori, Marco Baroni e Ivan Juric.

VERONA – Baroni schiera Swiderski in avanti, c’è Suslov nei tre trequartisti con Noslin e Lazovic inamovibili. Torna Cabal dopo la squalifica. Il giudice sportivo ferma Folorunsho.

TORINO – Juric ripropone il tandem Sanabria-Zapata, perde però l’infortunato Vlasic che dunque non agirà sulla trequarti, rimpiazzato da Linetty con altre caratteristiche. Rientra Tameze dalla squalifica.

Le probabili formazioni di Verona-Torino

Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Coppola, Cabal; Serdar, Duda; Noslin, Suslov, Lazovic; Swiderski.

Ballottaggi: Magnani 60% – Dawidowicz 40%, Swiderski 60% – Bonazzoli 40%.

Indisponibili: Cruz.

Squalificati: Folorunsho

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Vojvoda; Linetty; Sanabria, Zapata.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Schuurs, Gineitis, Djidji, Pellegri, Vlasic.

Squalificati: –