Probabili formazioni Verona-Monza: undicesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Verona-Monza, match valido per l’undicesima giornata di Serie A 2023/2024. La partita è in programma alle 12:30 di domenica 5 novembre nella cornice del Bentegodi e sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky. Da una parte l’Hellas che non vince da agosto e vuol tornare a farlo, dall’altra i brianzoli a caccia di un successo che manca da due giornate. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale e gli approfondimenti nel post gara. Ecco di seguito le possibili scelte dei due allenatori, Marco Baroni e Raffaele Palladino.

QUI VERONA – Djuric confermato in avanti, Lazovic reclama una maglia da titolare insieme a Ngonge sulla trequarti, ballottaggio aperto con Bonazzoli.

QUI MONZA – D’Ambrosio torna dalla squalifica e giocherà titolare, Ciurria ancora a destra con Kyriakopoulos a sinistra, mentre Vignato è ancora il favorito su Mota per il ruolo di trequartista.

Le probabili formazioni di Verona-Monza

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Duda, Folorunsho, Doig; Ngonge, Lazovic; Djuric

Ballottaggi: Lazovic 55% – Bonazzoli 45%

Indisponibili: –

Squalificati: –

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Mari, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Vignato; Colombo

Ballottaggi: Vignato 60% – Mota 40%

Indisponibili: Caprari, Izzo

Squalificati: –