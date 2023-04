Probabili formazioni Udinese-Cremonese, trentunesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Udinese-Cremonese, match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. La compagine friulana, dopo i recenti risultati, vuole chiudere la sua stagione nel miglior modo possibile provando ad avvicinarsi alle prime dieci posizioni della classifica. Il club grigiorosso, dal suo canto, è all’ultima spiaggia ed ha assolutamente bisogno di portare a casa i tre punti per continuare a sperare nella salvezza. La partita è in programma alle ore 15:00 di domenica 23 aprile e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Su Sportface.it, invece, nel corso della settimana troverete aggiornamenti e approfondimenti sulle possibili scelte di formazione dei due allenatori Andrea Sottil e Davide Ballardini.

UDINESE – Probabilmente Pereyra sarà confermato alle spalle di Beto, con un centrocampo a cinque in cui spicca il ballottaggio tra Lovric ed Arslan.

CREMONESE – Bianchetti torna dalla squalifica, ma potrebbe lasciare il posto a Ferrari, Vasquez e Lochoshvili. In attacco Dessers ed Okereke.

Le probabili formazioni di Udinese-Cremonese

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Beto.

Ballottaggi: Lovric 60% – Arslan 40%

Indisponibili: Deulofeu, Ebosse

Squalificati: –

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Vasquez, Lochoshvili; Sernicola, Benassi, Pickel, Meitè, Valeri; Dessers, Okereke.

Ballottaggi: Tsadjout 60% – Afena Gyan 40%.

Indisponibili: Chiriches.

Squalificati: –