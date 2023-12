Probabili formazioni Sassuolo-Genoa, diciassettesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Sassuolo-Genoa, match della diciassettesima giornata di Serie A 2023/2024. Scontro salvezza, di questo si tratta, al Mapei Stadium tra due formazioni che comunque al momento godono di una classifica non preoccupante. Chi riuscirà ad avere la meglio a Reggio Emilia? Appuntamento alle ore 18.30 di venerdì 22 dicembre, diretta tv su Dazn. Di seguito ecco allora le possibili scelte dei due tecnici, Alessio Dionisi e Alberto Gilardino.

SASSUOLO – Torna Tressoldi dopo la squalifica e Dionisi potrebbe dargli nuovamente fiducia. In avanti Berardi, Laurienté e Pinamonti.

GENOA – Retegui non ce la fa ancora, Ekuban in ballottaggio con Messias per far coppia con Gudmundsson.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Genoa

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Pedersen; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

Ballottaggi: Thorstvedt 60% – Bajrami 40%

Indisponibili: Obiang, Alvarez, Viti, Missori, Vina

Squalificati: –

Genoa (3-5-2): Martinez; Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Haps; Malinovskyi; Messias, Gudmundsson

Ballottaggi: Messias 55% – Ekuban 45%

Indisponibili: Strootman, Retegui (in dubbio)

Squalificati: –