Probabili formazioni Sampdoria-Inter, ventiduesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Sampdoria-Inter, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2022/2023. I nerazzurri, lanciatissimi dopo la vittoria anche nel derby, sfidano i blucerchiati che cercano punti per una salvezza che appare ancora molto complessa. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 20.45 di lunedì 13 febbraio, andiamo a scoprire di seguito le possibili formazioni dei due tecnici, Stankovic e Inzaghi.

QUI SAMPDORIA – Stankovic sceglie ancora Lammers per far coppia con Gabbiadini, in mezzo al campo trova spazio ancora Winks. Leris squalificato, tocca a Zanoli.

QUI INTER – Lukaku reclama spazio in avanti, potrebbe giocare titolare al posto di Dzeko. Brozovic torna titolare, in panchina Mkhitaryan.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Inter

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Colley, Nuytinck, Gunter; Zanoli, Rincon, Winks, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers

Ballottaggi: Gunter 55% – Murru 45%

Indisponibili: Sabiri, Conti, De Luca, Pussetto

Squalificati: Leris

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Lukaku

Ballottaggi: Darmian 55% – Dumfries 45%, Brozovic 55% – Mkhitaryan 45%, Lukaku 55% – Dzeko 45%

Indisponibili: Correa

Squalificati: