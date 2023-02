Probabili formazioni Roma-Empoli, ventunesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Roma-Empoli, match valido per la ventunesima giornata di Serie A 2022/2023. All’Olimpico i giallorossi vogliono riscattare il ko forse immeritato del Maradona, mentre gli azzurri sono segnalati come in gran forma nelle ultime settimane. Chi riuscirà a vincere? Si parte alle ore 18 di sabato 4 febbraio, di seguito ecco le possibili scelte dei due tecnici, Mourinho e Zanetti.

QUI ROMA – Da valutare Abraham, Dybala con Pellegrini e presumibilmente El Shaarawy.

QUI EMPOLI – Caputo e Satriano a formare il tandem offensivo, in mezzo al campo Marin con Bandinelli e Akpa Akpro, tornano Parisi ed Henderson dalla squalifica.

Le probabili formazioni di Roma-Empoli

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Pellegrini, El Shaarawy; Abraham

Ballottaggi: Matic 55% – Bove 45%

Indisponibili: Darboe, Wijnaldum, Zaniolo, Spinazzola

Squalificati: –

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano

Ballottaggi: Haas 60% – Akpa Akpro 40%, Satriano 55% – Bajrami 45%, Ebuehi 60% – Stojanovic 40%.

Indisponibili: Destro, Ismajli, Grassi.

Squalificati: –