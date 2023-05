Probabili formazioni Monza-Lecce, trentasettesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Monza-Lecce, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Il club biancorosso è una delle più belle sorprese di questa stagione e vuole chiudere nel miglior modo possibile, magari conquistato un prestigioso ottavo posto in classifica. La compagine salentina, dal suo canto, deve ancora conquistare la salvezza e per questo motivo ha assolutamente bisogno di portare a casa l’intera posta in palio. La partita andrà in scena alle ore 15:00 di domenica 28 maggio e sarà trasmessa in diretta su Dazn. Ecco, di seguito, le possibili scelte dei due allenatori Raffaele Palladino e Marco Baroni.

MONZA – Palladino dovrebbe affidarsi ai suoi fedelissimi, con l’unico dubbio che riguarda il reparto offensivo: chi affiancherà Caprari tra Dany Mota e Petagna? Da valutare. Intanto, in difesa Caldirola è squalificato

LECCE – Banda torna dalla squalifica. Ma Strefezza probabilmente sarà titolare in attacco insieme a Di Francesco e Colombo. A centrocampo da valutare l’infortunato Hjulmand, al suo posto in caso di forfait spazio a Gonzalez.

Le probabili formazioni di Monza-Lecce

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Ciurria, Sensi, Rovella, C. Augusto; Pessina, Caprari; Petagna

Ballottaggi: Petagna 55% – Mota 45%.

Indisponibili: –

Squalificati: Marlon

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Gonzalez, Oudin; Strefezza, Colombo, Di Francesco

Ballottaggi: Colombo 55% – Ceesay 45%.

Indisponibili: Hjulmand.

Squalificati: –