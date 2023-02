Probabili formazioni Lecce-Sassuolo: ventiquattresima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Lecce-Sassuolo, match della ventiquattresima giornata di Serie A 2022/2023. Partita cruciale per due squadre entrambe lontane dalla zona retrocessione, ma non ancora del tutto al sicuro. Con una vittoria si può davvero fare lo scatto decisivo per la salvezza. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 20.45 di sabato 25 febbraio, diretta tv su Dazn e Sky, di seguito ecco le possibili scelte dei due tecnici, Baroni e Dionisi.

LECCE – Blin con Hjulmand e Gonzalez a centrocampo, da monitorare le condizioni di Maleh uscito anzitempo contro l’Atalanta. Colombo torna titolare al centro dell’attacco con Di Francesco e Strefezza (preferito a Banda) ai suoi lati.

SASSUOLO – Pinamonti torna dal 1′, squalificato Laurienté. Anche Berardi pronto da titolare dopo l’infortunio, Bajrami si accomoda.

Le probabili formazioni di Lecce-Sassuolo

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Ceccaroni, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

Ballottaggi: Gallo 60% – Pezzella 40%; Strefezza 55% – Banda 45%

Indisponibili: Dermaku, Pongracic, Umtiti

Squalificati: –

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Ruan, Rogerio; Frattesi, Lopez, M. Henrique; Berardi, Pinamonti, Defrel.

Ballottaggi: Ruan 60% – Ferrari 40%, Lopez 55% – Obiang 45%.

Indisponibili: Muldur, Toljan

Squalificati: Laurienté.