Probabili formazioni Lazio-Verona: trentaquattresima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Lazio-Verona, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2023/2024, in programma alle 20:45 di sabato 27 aprile, nella cornice dello Stadio Olimpico. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e su Dazn, con streaming garantito da SkyGo e dalla stessa Dazn. La compagine biancoceleste deve assolutamente vincere se vuole continuare a sperare nella qualificazione in Champions League, che resta comunque molto complicata. La squadra gialloblù, invece, è in piena lotta per la salvezza e strappare punti in una partita come questa potrebbe fare la differenza. Ecco le possibili scelte dei due allenatori, Igor Tudor e Marco Baroni.

LAZIO – Sono da valutare le condizioni di Provedel, Zaccagni e Lazzari. Felipe Anderson e Luis Alberto sulla trequarti alle spalle di uno tra Immobile e Castellanos. Guendouzi è recuperato e si gioca le sue chance per scendere in campo dal 1’.

VERONA – Baroni è pronto a schierare un attacco composto da Suslov, Bonazzoli e Mitrovic a supporto di Noslin. Poi Duda e Folorunsho a centrocampo. Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola e Cabal dovrebbero comporrere il quartetto difensivo.

Le probabili formazioni di Lazio-Verona

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Romagnoli, Casale, Gila; Lazzari, Kamada, Vecino, Marusic; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos

Ballottaggi: Castellanos 60% – Immobile 40%; Romagnoli 55% – Patric 45%

Indisponibili: Provedel, Zaccagni, Lazzari, Pellegrini.

Squalificati: –

Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Cabal; Serdar, Folorunsho; Suslov, Bonazzoli, Mitrovic; Noslin.

Ballottaggi: Mitrovic 55% – Lazovic 45%; Coppola 55% – Magnani 45%

Indisponibili: Cruz (in dubbio).

Squalificati: –