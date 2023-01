Probabili formazioni Lazio-Milan, diciannovesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Lazio-Milan, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I rossoneri, dopo l’impegno nella Supercoppa Italiana contro l’Inter, vogliono tornare al successo per non perdere ulteriore terreno dal Napoli capolista ed evitare di dire addio ai sogni Scudetto. I biancocelesti, dal loro canto, hanno intenzione di dare seguito ai risultati conquistando una vittoria che sarebbe fondamentale in ottica qualificazione in Champions League. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 24 gennaio alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Dazn. Ecco le possibili scelte dei due allenatori Maurizio Sarri e Stefano Pioli.

Le probabili formazioni di Lazio-Milan

LAZIO – Sarri deve rinunciare ad Immobile, per questo dovrebbe schierare Pedro come falso nueve insieme a Felipe Anderson e Zaccagni.

MILAN – Due ballottaggi per Pioli, che deve decidere chi mandare in campo tra Brahim Diaz e De Ketelaere. Saelemaekers, invece, è in vantaggio su Messias.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni.

Ballottaggi: Luis Alberto 60% – Vecino 40%

Indisponibili: Gila, Immobile.

Squalificati: –

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

Ballottaggi: Diaz 55% – De Ketelaere 45%, Saelemaekers 60% – Messias 40%

Indisponibili: Maignan, Florenzi, Ballo Touré, Ibrahimovic.

Squalificati: –