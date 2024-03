Probabili formazioni Juventus-Genoa: ventinovesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Juventus-Genoa, match valido per la ventinovesima giornata di Serie A 2023/2024. All’Allianz Stadium i bianconeri sfidano i rossoblù e in palio c’è tanto: avvicinarsi alla qualificazione Champions del prossimo anno per i padroni di casa, gli ospiti quasi salvi cercano il definitivo scatto per certificare la salvezza. Chi vincerà? Si parte alle ore 12.30 di domenica 17 marzo, diretta tv su Dazn e Sky. Ecco allora di seguito le possibili scelte dei due tecnici, Massimiliano Allegri e Alberto Gilardino.

JUVENTUS – Torna Vlahovic dalla squalifica e si riprende il posto in avanti, con lui favorito Yildiz su Chiesa. In mezzo al campo Rabiot torna disponibile ma non verrà rischiato.

GENOA – Gudmundsson con Retegui lì davanti, Vitinha dalla panchina. Rientra Vasquez in difesa dopo la squalifica.

Le probabili formazioni di Juventus-Genoa

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Yildiz

Ballottaggi: Yildiz 60% – Chiesa 40%

Indisponibili: Perin, De Sciglio, Alcaraz

Squalificati: Pogba, Fagioli

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Spence; Gudmundsson, Retegui.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Haps

Squalificati: –