Probabili formazioni Inter-Juventus, ventitreesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Inter-Juventus, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A 2023/2024. Al Meazza i nerazzurri affrontano i bianconeri nel derby d’Italia nonché scontro diretto per lo scudetto: è la madre di tutte le partite, c’è un’attesa spasmodica, si ferma tutto il paese: chi vincerà? Si parte alle ore 20.45 di domenica 4 febbraio, diretta tv su Dazn, di seguito ecco le possibili scelte dei due tecnici, Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri.

INTER – Inzaghi ritrova Calhanoglu e Barella dopo la squalifica, per il resto c’è solo un dubbio: Pavard in difesa e Darmian largo o quest’ultimo dietro con l’inserimento di Dumfries?

JUVENTUS – Allegri ritrova Rabiot e lo lancia subito dal 1′, Chiesa da valutare ma in ogni caso gli sarà preferito Yildiz per far coppia con Vlahovic. Kostic favorito su Weah, in base a chi vincerà questo ballottaggio la posizione di Cambiaso.

Le probabili formazioni di Inter-Juventus

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram

Ballottaggi: Darmian 55% – Dumfries 45%

Indisponibili: Cuadrado

Squalificati: –

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic

Ballottaggi: Kostic 55% – Weah 45%

Indisponibili: De Sciglio, Kean, Chiesa

Squalificati: Pogba, Fagioli