Probabili formazioni Inter-Fiorentina, terza giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Inter-Fiorentina, match valevole per la terza giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La compagine viola, dopo gli impegni di Conference League, va a caccia dei tre punti in campionato in una sfida altamente complicata. I nerazzurri, dal loro canto, vogliono arrivare alla prima sosta a punteggio pieno. Fischio d’inizio alle 20:45 di domenica 3 settembre nel palcoscenico dello stadio Giuseppe Meazza. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti; ecco le possibile scelte dei due allenatori Simone Inzaghi e Vincenzo Italiano.

INTER – Confermato tra i pali per Sommer. Ballottaggio tra Dumfries e Cuadrado, mentre Mkhitaryan partirà dal 1′. Thuram il favorito per agire al fianco di Lautaro Martinez in attacco. Da valutare Acerbi.

FIORENTINA – Italiano spera di recuperare Ikoné, in caso contrario schiererà ancora Gonzalez, Bonaventura e Brekalo alle spalle di uno tra Nzola e Beltran.

Le probabili formazioni di Inter-Fiorentina

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Ballottaggi: Dumfries 55% – Cuadrado 45%

Indisponibili: Acerbi.

Squalificati: –

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Beltran.

Ballottaggi: Beltran 65% – Nzola 35%

Indisponibili: Ikoné, Barak, Castrovilli

Squalificati: –