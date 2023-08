Probabili formazioni Empoli-Juventus: terza giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Empoli-Juventus, match valido per la terza giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Due sconfitte di fila per i toscani che vogliono provare a ripetere la splendida vittoria del finale della scorsa stagione, viceversa i bianconeri cercano tre punti per andare sereni alla sosta per le Nazionali e per cancellare la figuraccia di maggio. Di seguito ecco le possibili scelte dei due tecnici, Zanetti e Allegri

QUI EMPOLI – Caputo nel 4-2-3-1 con alle sue spalle confermati Gyasi, Baldanzi e Cancellieri, Ismajli ancora favorito in difesa.

QUI JUVENTUS – Allegri conferma Chiesa e Vlahovic in attacco, ballottaggio Kostic-Cambiaso a sinistra, in mezzo al campo Fagioli con Locatelli e Rabiot. Out ancora Szczesny

Le probabili formazioni di Empoli-Juventus

Empoli (4-2-3-1): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Grassi; Cancellieri, Baldanzi, Gyasi; Caputo

Ballottaggi: Caputo 65% – Piccoli 35%,

Indisponibili: Maldini, Caprile, Fazzini

Squalificati: –

Juventus (3-5-2): Perin; Alex Sandro, Bremer, Danilo; Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

Ballottaggi: Kostic 55% – Cambiaso 45%.

Indisponibili: De Sciglio, Szczesny.

Squalificati: –