Probabili formazioni Lecce-Salernitana, terza giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Lecce-Salernitana, match valevole per la terza giornata del campionato di Serie A 2023/2024. I giallorossi, dopo la grande vittoria all’esordio contro la Lazio, tornano in campo tra le mura amiche del Via del Mare per provare a conquistare un nuovo successo, questa volta in uno scontro diretto. La squadra campana, dal suo canto, ha intenzione di cogliere i tre punti in trasferta per scalare altre posizioni in classifica. La partita andrà in scena alle ore 20:45 di domenica 3 settembre e sarà trasmessa in diretta tv su Dazn. Sporface.it seguirà l’evento con diversi aggiornamenti ed approfondimenti, intanto ecco le probabili scelte dei due allenatori Roberto D’Aversa e Paulo Sousa.

Le probabili formazioni di Lecce-Salernitana

LECCE – D’Aversa dovrebbe confermare il reparto offensivo composto da Strefezza, Almqvist e Banda, mentre a centrocampo spazio a Rafia, Ramadani e Gonzalez, ma occhio a Oudin che scalpita.

SALERNITANA – In casa granata Sousa dovrebbe affidarsi ancora una volta a Candreva e Kastanos alle spalle di Dia unica punta. In difesa Lovato, Gyomber e Fazio, mentre in mezzo al campo Bohinen è favorito su Maggiore.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Rafia, Ramadani, Joan Gonzalez; Strefezza, Almqvist, Banda.

Ballottaggi: Gonzalez 60% – Kaba 40%, Rafia 55% – Oudin 45%; Banda 55% Di Francesco 45%

Indisponibili: Venuti.

Squalificati: –

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Fazio; Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia

Ballottaggi: Bohinen 55% – Maggiore 45%; 45%; Gyomber 60% – Pirola 40%; Dia 60% – Botheim 40%

Indisponibili: Daniliuc

Squalificati: –