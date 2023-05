Probabili formazioni Cremonese-Spezia, trentaquattresima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Cremonese-Spezia, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. La compagine grigiorossa si trova con le spalle al muro ed ha bisogno di un successo per tenere vive le residue speranze si salvezza. Situazione complicata anche per il club ligure, che deve assolutamente portare a casa i tre punti per evitare di sprofondare in zona retrocessione. Fischio d’inizio alle 20:45 di sabato 6 maggio nella cornice dello stadio Giovanni Zini; la partita potrà essere seguita in diretta su Dazn e su Sky Sport, mentre Sportface.it vi offrirà approfondimenti e aggiornamenti in tempo reale. Ecco le possibili scelte dei due allenatori Davide Ballardini e Leonardo Semplici.

CREMONESE – Okereke confermato in attacco e ad affiancarlo ci sarà uno tran Dessers, Felix Afena Gyan e Ciofani. In difesa ancora out Chiriches, spazio a Lochoshvili e Vasquez.

SPEZIA – Si va verso un tridente d’attacco composto da Gyasi, Shomurodov e Verde. A centrocampo ballottaggio tra Esposito e Kovalenko per una maglia da titolare.

Le probabili formazioni di Cremonese-Spezia

Cremonese (4-3-1-2): Carnesecchi; Sernicola, Lochoshvili, Vasquez, Valeri; Pickel, Castagnetti, Meité; Buonaiuoto; Okereke, Afena Gyan.

Ballottaggi: Castagnetti 60% – Galdames 40%.

Indisponibili: Chiriches, Tsadjout, Benassi.

Squalificati: –

Spezia (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou, Reca; Ekdal, Bourabia, Esposito; Gyasi, Shomurodov, Verde.

Ballottaggi: Verde 65% – Agudelo 35%, Esposito 60% – Kovalenko 40%

Indisponibili: Maldini, Nzola, Holm, Beck, Moutinho, Zurkowski.

Squalificati: –