Probabili formazioni Bologna-Juventus: trentasettesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Bologna-Juventus, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La compagine rossoblù vuole portare a casa una grande vittoria tra le mura amiche per chiudere in bellezza una stagione a dir poco clamorosa. La squadra bianconera, dal suo canto, ha bisogno di vincere per assicurarsi il terzo posto in classifica alle spalle dl Milan. Chi riuscirà a vincere al Dall’Ara? Si parte alle ore 20:45 di lunedì 20 maggio, la partita sarà visibile in esclusiva su Dazn. Su Sportface.it scopriremo chi sono i probabili protagonisti di questa gara, con le possibili scelte dei due allenatori, Thiago Motta e Massimiliano Allegri.

BOLOGNA – Visto l’infortunio di Zirkzee, in attacco spazio ad Odgaard con Saelemaekers e Ndoye favoriti sugli esterni d’attacco, Fabbian agirà da incursore. In difesa Beukema è favorito nei confronti di Lucumì per affiancare Calafiori.

JUVENTUS – Dopo la Coppa Italia, Allegri dovrebbe affidarsi al classico undici titolare con Gatti, Bremer e Rugani in difesa. A centrocampo spazio a Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot e Kostic. In attacco Chiesa in vantaggio su Yildiz per affiancare Vlahovic.

Le probabili formazioni di Bologna-Juventus

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Ndoye, Fabbian, Saelemaekers; Odgaard.

Ballottaggi: Beukema 55% – Lucumi 45%, Ndoye 55% – Orsolini 45%

Indisponibili: Ferguson, Zirkzee.

Squalificati: –

Juventus (3-5-2): Szcesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic

Ballottaggi: Chiesa 60% – Yildiz 40%; McKennie 55% – Alcaraz 45%

Indisponibili: De Sciglio, Danilo (in dubbio).

Squalificati: Pogba.