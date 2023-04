Probabili formazioni Atalanta-Spezia, trentatreesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Atalanta-Spezia, match valido per la trentatreesima giornata di Serie A 2022/2023. Al Gewiss Stadium gli orobici cercano una vittoria importante per la zona Champions, liguri invece a caccia di punti salvezza visto che la situazione si è parecchio complicata. Andiamo allora a scoprire le possibili scelte dei due tecnici, Gasperini e Semplici, appuntamento fissato per mercoledì 3 maggio.

QUI ATALANTA – Da capire se potrà rientrare Lookman, difficile e dunque ecco ancora Koopmeiners avanzato sulla trequarti con Boga e unica punta Hojlund favorito su Zapata.

QUI SPEZIA – Semplici si affida a Verde lì davanti, farà coppia con Shomurodov per cercare di tornare alla vittoria. Nzola è ancora infortunato.

Le probabili formazioni di Atalanta-Spezia

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Scalvini, Palomino; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Boga, Ederson; Hojlund.

Ballottaggi: Hojlund 60% – Zapata 40%, Ederson 60% – Pasalic 40%

Indisponibili: Ruggeri, Hateboer, Lookman, Djimsiti.

Squalificati: –

Spezia (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou, Bastoni; Ekdal, Bourabia, Esposito; Gyasi, Shomurodov, Verde.

Ballottaggi: Verde 65% – Agudelo 35%, Esposito 60% – Kovalenko 40%, Bastoni 60% – Reca 40%

Indisponibili: Maldini, Nzola, Holm, Beck, Moutinho, Zurkowski.

Squalificati: –