Probabili formazioni Milan-Cremonese: trentatreesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Milan-Cremonese, match della trentatreesima giornata di Serie A 2022/2023. Fischio d’inizio alle 21:00 di mercoledì 3 maggio nella cornice di San Siro. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn. Sportface.it vi offrirà approfondimenti e aggiornamenti in tempo reale. Di seguito, ecco le possibili scelte dei due allenatori, Stefano Pioli e Davide Ballardini. Dopo il pareggio in extremis contro la Roma, i rossoneri cercano il ritorno alla vittoria. Tra le mura amiche ci sarà il San Siro delle grandi occasioni a spingere verso l’obiettivo dei primi quattro posti.

MILAN – Da valutare Florenzi e Pobega, mentre Ibrahimovic è out. Giroud torna in attacco. Diaz, Bennacer e Leao pronti a supportarlo.Tonali e Krunic a centrocampo. Calabria, Kjaer, Kalulu (o Thiaw) e Theo in difesa. Squalificato Tomori.

CREMONESE – Da valutare Tsadjout. Okereke unico sicuro di una maglia, Dessers, Felix Afena Gyan e Ciofani (in caso di forfait dell’ex di turno) si giocano una maglia.

Le probabili formazioni di Milan-Cremonese

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Kalulu, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Diaz, Bennacer, Leao; Giroud.

Ballottaggi: Kalulu 60% – Thiaw 40%, Diaz 55% – Saelemaekers 45%, Giroud 65% – Origi 35%.

Indisponibili: Ibrahimovic, Pobega (in dubbio)

Squalificati: Tomori

Cremonese (4-3-1-2): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Vasquez, Valeri; Pickel, Castagnetti, Meité; Buonaiuoto; Okereke, Dessers

Ballottaggi: Castagnetti 60% – Galdames 40%.

Indisponibili: Chiriches, Tsadjout, Benassi

Squalificati: Quagliata