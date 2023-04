Probabili formazioni Salernitana-Fiorentina, trentatreesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Salernitana-Fiorentina, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I padroni di casa si stanno avvicinando alla salvezza e vogliono portare a casa i tre punti per chiudere quasi definitivamente il discorso. La squadra viola, dal suo canto, vuole provare a raggiungere un piazzamento europeo esattamente come fatto lo scorso anno. Fischio d’inizio alle 18:00 di mercoledì 3 maggio nel palcoscenico dello stadio Arechi. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti; ecco le possibile scelte dei due allenatori Paulo Sousa e Vincenzo Italiano.

SALERNITANA – Ancora ai box Crnigoj, Fazio e Valencia, in difesa Paulo Sousa si affiderà a Lovato, Gyomber e Pirola. In attacco Dia favorito su Piatek, inamovibili Canderva e Kastanos.

FIORENTINA – In casa viola si spera di recuperare Bonaventura, in caso di nuovo forfait spazio a Barak, Amrabat e Mandragora; davanti Nico Gonzalez e e Saponara a supporto di Cabral.

Le probabili formazioni di Salernitana-Fiorentina

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Vilhena, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia

Ballottaggi: Lovato 55% – Troost-Ekong 45%.

Indisponibili: Crnigoj, Fazio, Valencia.

Squalificati: –

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Barak, Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Cabral, Saponara.

Ballottaggi: Saponara 60% – Sottil 40%, Quarta 55% – Igor 45%.

Indisponibili: Bonaventura, Sirigu.

Squalificati: