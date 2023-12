Probabili formazioni Atalanta-Lecce, diciottesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Atalanta-Lecce, match della diciottesima giornata di Serie A 2023/2024. Al Gewiss Stadium si sfidano i nerazzurri, in corsa per la zona Champions, e i giallorossi che vantano una buona classifica e cercano altri punti per la salvezza tranquilla. Chi vincerà? Si parte alle ore 12.30 di sabato 30 dicembre. Di seguito ecco allora le possibili scelte dei due tecnici, Gian Piero Gasperini e Roberto D’Aversa.

ATALANTA – Scamacca torna a disposizione, ma De Ketelaere e Lookman sono favoriti per scendere in campo dal 1′. Muriel cerca spazio.

LECCE – D’Aversa dà ancora fiducia all’ex di turno Piccoli, Sansone e Strefezza sulle corsie esterne offensive. Dorgu ancora infortunato.

Le probabili formazioni di Atalanta-Lecce

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman

Ballottaggi: De Ketelaere 65% – Scamacca 35%

Indisponibili: Palomino, Toloi, El Bilal Touré

Squalificati: –

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Oudin; Strefezza, Piccoli, Sansone

Ballottaggi: Gonzalez 55% – Kaba 45%, Piccoli 55% – Krstovic 45%

Indisponibili: Corfitzen, Almqvist, Dorgu

Squalificati: Banda