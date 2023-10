Probabili formazioni Atalanta-Genoa: nona giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Atalanta-Genoa, match valido per la nona giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Dopo la sconfitta per entrambe prima della sosta ora serve il pronto riscatto per non perdere terreno in relazione ai rispettivi obiettivi, tre punti importanti, dunque, al Gewiss Stadium. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn domenica 22 ottobre alle ore 18. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Di seguito, ecco le possibili scelte dei due allenatori, Gian Piero Gasperini e Alberto Gilardino.

ATALANTA – Gasperini squalificato contro il suo passato, manda in campo De Ketelaere in coppia con Scamacca dal 1′, destinato alla panchina invece Lookman. Dopo il naso rotto da Nasti, riposa Ruggeri e gioca Bakker. Infortunio Koopmeiners, c’è Pasalic.

GENOA – Tantissime assenze per Gilardino: fuori il portiere Martinez per squalifica, ma anche gli infortunati Messias e Strootman. Da valutare Retegui.

Le probabili formazioni di Atalanta-Genoa

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere; Lookman, Scamacca

Ballottaggi: –

Indisponibili: El Bilal Tourè, Toloi, Koopmeiners

Squalificati: –

Genoa (3-5-2): Leali; Dragusin, Bani, Vasquez; De Winter, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Matturro; Gudmundsson, Ekuban

Ballottaggi: Ekuban 55% – Retegui 45%

Indisponibili: Retegui (in dubbio), Messias, Strootman

Squalificati: Martinez